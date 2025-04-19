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Краевой перевозчик, оштрафованный за невыполнение рейсов, увеличил убытки

Перевозчик АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал») поделился финансовыми результатами за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», убыток общества увеличился на 9%, составив 161,6 млн руб. (в 2023-м — 148,1 млн руб.). Выручка предприятия снизилась незначительно – с 569,7 млн до 563,6 млн руб. В краевом минтрансе на запрос «Ъ-Прикамье» о динамике финансовых показателей перевозчика не ответили.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ИнТранс» (бывшее ПКГУП «Автовокзал») работает в Перми на маршрутах № 51 и 74. Также компания обслуживает восемь межмуниципальных маршрутов краевой столицы — № 104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485.

В декабре 2024 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что в отношении АО «Интранс ПК» возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, подразумевающее действия или бездействие, повлекшие неисполнение обязательств по контракту. По результатам рассмотрения дела организацию оштрафовали на 4 млн руб. Прокуратура Свердловского района Перми установила, что в рамках исполнения госконтракта по регулярным пассажирским перевозкам на межмуниципальных маршрутах перевозчик допускал нарушения. Так, в сентябре 2024 года он не выполнил 1651 рейс, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств.

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