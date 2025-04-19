В ходе визита султана Омана в Москву планируется подписание 10 соглашений

Во время визита султана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Москву планируется подписание 10 двусторонних соглашений, в том числе об отказе от визовых требований для граждан двух стран. Об этом рассказал посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

По словам дипломата, также подпишут протокол о создании комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Двусторонние соглашения затронут энергетику, образование, туризм, рыболовство и средства массовой информации.

«Новые соглашения и меморандумы о взаимопонимании между Оманом и Россией станут важным шагом на пути к укреплению двусторонних отношений»,— уточнил посол (цитата по ТАСС).

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 8 апреля провел встречу с главой Султанской канцелярии Омана Султаном ан-Нуамани. Они обсудили вопросы развития двусторонних отношений и ситуацию на Ближнем Востоке. Оман также направит своих представителей на встречу по вопросам безопасности, которая пройдет в Москве 27–29 мая.

Сегодня, 19 апреля, в Риме при посредничестве Омана проходит второй раунд переговоров между Ираном и США, на нем в том числе обсуждается иранская ядерная программа. Россия тоже выражала готовность выступить посредником между двумя странами.