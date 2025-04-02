В Свердловской области стартовал пожароопасный сезон

Со 2 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон, напомнил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер. «Посещение лесов не запрещено, но прошу всех не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании открытого огня»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Напомним, в марте Евгений Куйвашев, недавно покинувший пост губернатора Свердловской области, подписал документ о сроках пожароопасного сезона — он завершится 15 октября. Для борьбы с пожарами в этом сезоне планируется задействовать 11 самолетов и вертолетов, которые будут тушить огонь, выполнять мониторинг и другое.

В пожароопасный сезон не запрещается посещение лесов, однако мангалы и жаровни должны находиться на расстоянии не менее 5 м от зданий, в радиусе 10 м не должно быть сухой травы. Место для открытого огня должно располагаться минимум за 50 м от ближайшей постройки и за 100 м от кромки леса. Для сжигания мусора необходимо выкопать яму диаметром до 1 м, глубиной не менее 0,3 м, всегда иметь при себе огнетушитель или ведро с водой.

Ирина Пичурина