Власти Екатеринбурга с 19 апреля введут в городе особый противопожарный режим

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ об установлении на территории города особого противопожарного режима с 19 апреля, следует из информации в постановлении.

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Всем жителям запрещено посещать леса и торфяники, кроме тех, кто работает там, также исключение делается для массовых спортивных мероприятий. Вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, запуск пиротехники бытового назначения, запрещено жарить пищу на мангалах. Собственникам частных домов рекомендуется держать на участке бочку с водой, ведра или огнетушитель.

Напомним, в марте члены думской комиссии по безопасности жизнедеятельности призвали администрацию Екатеринбурга создать пикник-парки для легальной жарки шашлыков.

Со 2 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон — он завершится 15 октября. Для борьбы с пожарами в этом сезоне планируется задействовать 11 самолетов и вертолетов, которые будут тушить огонь, выполнять мониторинг и другое.

Ирина Пичурина