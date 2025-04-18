КГИОП: Реставрация фасадов дворовых корпусов дома Пеля начнется в 2025 году

В 2025 году по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга стартует реставрация фасадов пятиэтажных дворовых корпусов дома Пеля (Гукасовой) на Литейном проспекте, 46. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

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Дом Пеля — объект культурного наследия регионального значения. Здание, построенное на участке, было реконструировано в 1865 году архитектором Александром Пелем, ставшим его новым владельцем. В 1908 дом на имя своей жены Евгении Самуиловны приобрел нефтепромышленник Павел Гукасов.

«По заказу Гукасовых архитектор Александр Сергеевич Хренов создал два мощных пятиэтажных дворовых корпуса. В их оформлении автор использовал элементы архитектуры и декора эпохи Возрождения»,— рассказали в комитете.

Реставрацию лицевого фасада проводили в 2008 году также по программе КГИОП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП признал памятником бывший доходный дом Кушелева на Римского-Корсакова.

Дарья Астанина