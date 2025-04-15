КГИОП признал памятником бывший доходный дом Кушелева на Римского-Корсакова

Распоряжением комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга в единый реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения включен бывший доходный дом А.А. Кушелева, расположенный на проспекте Римского-Корсакова, д. 1, лит. А, Б. Об этом 15 апреля сообщили в КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BABIRA66 / Citywalls.ru Фото: BABIRA66 / Citywalls.ru

Трехэтажное здание с дворовой постройкой было возведено в 1834 году. В 1899-м владельцем участка стал статский советник Андрей Кушелев. Для него архитектор Антоний Носалевич разработал проект перестройки дома: планировки были доработаны, а фасады приобрели новое архитектурно-художественное решение в стиле эклектики. На шатровой башне на металлическом флажке указан «1900» год — год окончания работ.

В 1906-1909 годах в здании располагался профессиональный союз приказчиков. В настоящий момент бывший дом Кушелева является жилым.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный включил в реестр региональных памятников комплекс зданий Студенческого городка Политехнического института. В состав корпуса входят семь жилых корпусов, фабрика-кухня, механическая фабрика и клуб.

Андрей Цедрик