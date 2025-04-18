Главные новости 18 апреля. Кавказ

Дума Невинномысска единогласно проголосовала за досрочное сложение полномочий и поддержала проект федерального закона, направленного на упрощение инвестиционных процедур в Ставропольском крае.

Ставрополь вошел в число номинантов на звание культурной столицы России 2027 года. Проголосовать можно на портале «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи.

Судебные приставы Ставропольского края с начала 2025 года взыскали с должников 175 млн руб. алиментов. В первом квартале в подразделениях ФССП региона на исполнении находилось свыше 11 тыс. производств о взыскании средств на содержание детей.

В марте средняя стоимость новых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе снизилась до 2,55 млн руб., что на 9,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Северо-Кавказский федеральный университет начал подготовку управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса. Участники приступили к изучению первого модуля образовательной программы, направленного на развитие компетенций в сфере эффективного командного взаимодействия и лидерства.

Запланированный концерт шоумена Павла Воли в Пятигорске отменили. Сообщение об этом появилось после того, как ФСБ предотвратила планировавшийся террористический во время мероприятия.

Антимонопольная служба Ставропольского края выявила нарушения законодательства при проведении аукциона по аренде земельного участка в Шпаковском районе.