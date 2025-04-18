Концерт Павла Воли в Пятигорске отменили после предотвращения теракта

Запланированный концерт шоумена Павла Воли в Пятигорске отменили. Сообщение об этом появилось после того, как ФСБ предотвратила планировавшийся террористический во время мероприятия, сообщает Telegram-канала «112».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ Фото: Владимир Лукьянов, Коммерсантъ

Концерт артиста планировалось провести во Дворце культуры «София». Сам Павел Воля объяснил отмену мероприятия «техническими причинами», не уточняя деталей происшествия.

По информации ФСБ 24-летний гражданин Таджикистана Исроилджон Курбонов намеревался устроить поджог здания во время выступления известного комика. Спецслужбы установили, что подозреваемый действовал по указанию кураторов из террористической организации (запрещенной на территории РФ)и подготовил три взрывные смеси.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», а неделю до запланированного теракта Исроилджон Курбонов посещал площадку, проводил фото- и видеосъемку объекта. Задержание подозреваемого произошло 16 апреля. Следственные органы возбудили уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

Николай Аксенов