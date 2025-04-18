В СКФУ началось обучение кадрового резерва руководящего состава ОПК

Северо-Кавказский федеральный университет начал подготовку управленческого кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса. Участники приступили к изучению первого модуля образовательной программы, направленного на развитие компетенций в сфере эффективного командного взаимодействия и лидерства, сообщает пресс-служба СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Программа включает интерактивные тренинги, лекции с элементами дискуссий, разбор практических кейсов и деловые игры.

«СКФУ выбран для реализации стартового модуля федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса не случайно, так как в 2023 году был запущен проект "Кадры для ОПК Северного Кавказа". Его координатором был выбран СКФУ»,— рассказал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

В рамках обучения участники посетили Ставропольский радиозавод «Сигнал», где ознакомились с технологическими возможностями предприятия и его производственными процессами. В ближайшее время слушателей ожидают мероприятия по командообразованию и выполнение групповых проектных работ.

Николай Аксенов