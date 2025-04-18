Биржевые цены на бензин АИ-95 и АИ-92 выросли почти на 5% за неделю

Биржевые цены на бензин «Премиум-95» увеличились с 14 по 18 апреля на 4,48% и составили 59,5 тыс. руб. за тонну. На «Регуляр-92» — на 5,02%, до 53,9 тыс. руб. за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи. Это максимум с начала года. Предыдущий рекорд зафиксировали 10 февраля, он составил 59,52 тыс. руб. за тонну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным экспертов, топливо дорожает из-за сезонного фактора. С наступлением тепла растет число поездок граждан на автомобилях, особенно дальних, следовательно, увеличивается спрос на услуги АЗС. Также рост цен объясняется плановыми ремонтными работами на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Они продлятся до мая.

Подробнее — в материале «Бензин разогрелся на бирже».

Екатерина Отрашкевич