Бойца ВСУ приговорили по делу о теракте в курском селе Журавли

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) стрелка 41-й отдельной мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Чмиля. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Чмиль

Фото: СК РФ Александр Чмиль

Фото: СК РФ

Осужденный 27 августа прошлого года вместе с другими украинскими военнослужащими вторгся в Кореневский район Курской области. Там он проследовал в село Журавли и участвовал в его удержании. В частности, Александр Чмиль оборудовал боевые позиции, воевал с бойцами ВС РФ, запугивал мирных жителей. Спустя непродолжительное время его задержали.

Ранее, 16 октября, суд приговорил пятерых украинцев по делам о терактах в Курской области. Один украинский военнослужащий участвовал в боях с российскими военнослужащими в районе деревни Спальное. Еще четырех бойцов ВСУ задержали в деревне Гирьи Беловского района.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко