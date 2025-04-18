Bloomberg: США предложили союзникам смягчить санкции против России

США предоставили союзникам план по урегулированию на Украине, который включает смягчение санкций против России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

План США был представлен 17 апреля на встрече в Париже с представители Великобритании, Украины и Франции. По данным Bloomberg, американская сторона предложила снять санкции с России, если стороны договорятся о долгосрочном прекращении огня.

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