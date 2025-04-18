Песков прокомментировал информацию о продаже подразделения Raiffeisen Bank

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «банк здесь и продолжает функционировать». Так он прокомментировал информацию о приостановке продажи подразделения Raiffeisen Bank.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В материнской компании уже было опровержение. Нам нечего здесь сказать»,— сказал господин Песков.

Сегодня, 18 марта, австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International опровергла данные о приостановке продажи российской «дочки». О заморозке решения накануне написал Financial Times.

Вчера же Bloomberg сообщило, что в руководстве банка не могут определиться с решением о продаже российских подразделений. Часть представителей Raiffeisen Bank International настаивает на уходе с рынка, часть — призывает не спешить с этим и проанализировать ситуацию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заминочка с выходом».