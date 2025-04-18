Лавров: Путин очень доволен разговором с главой МИД Ирана

Президент РФ Владимир Путин остался очень доволен разговором с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу на переговорах с господином Арагчи в МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вчерашняя встреча подчеркнула беспрецедентную динамику нашего политического диалога»,— сказал господин Лавров, открывая переговоры с иранским коллегой. По его словам, российский лидер «остался очень доволен этим разговором».

Аббас Арагчи прибыл в Москву с официальным визитом 17 апреля. В первый день пребывания в российской столице он был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности переговоров не приводились.

Ранее иранская сторона сообщала, что в ходе контактов с российскими коллегами глава МИДа намерен обсудить продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене, а также итоги ирано-американских переговоров по ядерной программе.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговоры по иранской ядерной программе взяли ударный темп».

Анастасия Домбицкая