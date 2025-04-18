В УрФО с начала пожароопасного сезона случилось более 950 ландшафтных пожаров

В регионах Уральского Федерального округа (УрФО) с начала пожароопасного сезона произошло более 950 ландшафтных пожаров, их общая площадь составила 2,5 тыс. га, сообщили в уральском полпредстве. Сегодня противопожарный режим введен в четырех регионах Урала.

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Кроме того, было зарегистрировано 31 возгорание в лесах — общая площадь пожаров составила 100 га. Как рассказал заместитель полпреда Александр Калиберда на совещании межведомственного штаба по вопросам тушения природных пожаров в УрФО, благодаря хорошей погоде у регионов было больше времени на подготовку к сезону пожаров, чем обычно.

Он также подчеркнул, что новые возгорания возникают практически каждый день. «На территории УрФО расположено более 3 тыс. населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров. Не во всех правильно обустроены минерализованные полосы, отсутствуют или не исправны источники наружного противопожарного водоснабжения. Эти вопросы требуют скорейшего решения»,— сказал господин Калиберда.

Напомним, со 2 апреля в Свердловской области начался пожароопасный сезон — он завершится 15 октября, в Екатеринбурге противопожарный режим введут 19 апреля. 1 апреля на территории региона были потушены первые лесные пожары. В Тюменской области первые ландшафтные пожары зафиксировали в конце марта. Начало пожароопасного сезона в Тюменской области установлено с 1 апреля, особый противопожарный режим введен 5 апреля.

Ирина Пичурина