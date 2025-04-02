В Свердловской области потушили первые лесные пожары

Во вторник, 1 апреля, на территории Свердловской области были потушены первые лесные пожары, следует из информации на официальном сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За последние сутки в России потушили 18 лесных пожаров, огнем была пройдена площадь в размере 123 га. Возгорания также были зафиксированы в Оренбургской, Саратовской, Челябинской областях, Красноярском, Забайкальском краях, республике Алтай.

Напомним, со 2 апреля в Свердловской области стартовал пожароопасный сезон — он завершится 15 октября. Для борьбы с пожарами в этом сезоне планируется задействовать 11 самолетов и вертолетов, которые будут тушить огонь, выполнять мониторинг и другое.

В пожароопасный сезон не запрещается посещение лесов, однако мангалы и жаровни должны находиться на расстоянии не менее 5 м от зданий, в радиусе 10 м не должно быть сухой травы. Место для открытого огня должно располагаться минимум за 50 м от ближайшей постройки и за 100 м от кромки леса. Для сжигания мусора необходимо выкопать яму диаметром до 1 м, глубиной не менее 0,3 м, всегда иметь при себе огнетушитель или ведро с водой.

Ирина Пичурина