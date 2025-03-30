Первые ландшафтные пожары зафиксированы в Тюменской области

В Тюменской области зафиксированы первые ландшафтные пожары, сообщили в информационном центре правительства региона. В Абатском районе ликвидировали два возгорания общей площадью 6 гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для тушения привлекли 13 человек и 5 единиц техники, включая силы МЧС России: 6 человек и 3 машины. В случае установления виновных им грозит административная ответственность и штрафы.

С 5 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим. Посещение лесов будет запрещено, а также нельзя будет разводить открытый огонь для приготовления пищи.