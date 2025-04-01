В Тюменской области с 1 апреля установлен пожароопасный сезон

Начало пожароопасного сезона в Тюменской области установлено с 1 апреля, постановление об этом губернатор Александр Моор, сообщили в региональном правительстве. Запрет на посещение лесов начнет действовать с 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

Губернатор напомнил, что тех, кто будет нарушать правила пожарной безопасности, будут привлекать к ответственности и подчеркнул, что в ближайшее время погодные условия будут сопутствовать возникновению лесных пожаров. «Снег стремительно тает. Синоптики предсказывают на ближайшее время в Тюменской области сухую и теплую погоду. Это значит, что опасность возникновения природных пожаров возрастает с каждым днем»,— отметил глава региона.

План тушения лесных пожаров уже утвержден и все имеющиеся в области силы и средства для выявления и ликвидации возгораний приводятся в готовность. В лесах для наблюдения за обстановкой используется авиация и 60 беспилотных летательных аппаратов, а система мониторинга из 104 камер покрывает 76% территории региона.

Напомним, для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области в 2025 году планируется привлечь 2555 человек и 1242 единицы техники, при этом 1165 сотрудников и 597 единиц спецтехники Тюменской авиабазы будут оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Ирина Пичурина