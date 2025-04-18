Премьер Италии Мелони призвала Трампа «сделать Запад снова великим»

Премьер Италии Джорджа Мелони призвала президента США Дональда Трампа объединиться, чтобы «сделать Запад снова великим». Разногласия между странами разрешимы, убеждена госпожа Мелони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме (17 апреля 2025 года)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент США Дональд Трамп во время переговоров в Белом доме (17 апреля 2025 года)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Когда я говорю о Западе, я не имею в виду просто географическое пространство, я говорю о цивилизации. И я хочу сделать эту цивилизацию более сильной. Я думаю, что, даже если возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики, наступило время сесть и вместе найти решения… Моя цель — сделать Запад великим снова, и, думаю, вместе мы сможем это сделать»,— отметила премьер Италии в ходе встречи с американским коллегой в Вашингтоне.

Господин Трамп отреагировал на предложение позитивно. Фрагмент переговоров опубликован на странице Джорджи Мелони в социальной сети X.

Лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») звучал в течение всей предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году. По убеждению избранного президента США, он творит новую историю страны. Сейчас большинство речей и письменных заявлений господина Трампа сопровождаются этим же призывом.

Джорджа Мелони стала первым европейским лидером, который встречается с президентом США после объявления американской администрацией импортных пошлин. 9 апреля Дональд Трамп приостановил введение повышенных тарифов в отношении более чем 75 стран, в том числе Евросоюза.

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