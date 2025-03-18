Много много много огня

Мэрия Екатеринбурга сообщила о планах ввести с апреля особый противопожарный режим и ограничить возможность на разведение открытого огня в городе. Члены думской комиссии по безопасности жизнедеятельности призвали администрацию создать пикник-парки для легальной жарки шашлыков. Представители лесных парков и минприроды области заявили о рисках увеличения пожарной опасности от реализации проекта, однако отметили, что если нельзя предотвратить процесс создания специальных площадок, то надо его «возглавить».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассмотрит вопрос о вводе особого противопожарного режима на территории города в первой декаде апреля, сообщил на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности председатель комитета административных органов мэрии Евгений Клюжин. Начальник отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Свердловской области Александр Костицын подчеркнул, что екатеринбуржцы смогут разводить огонь в вырытых ямах в 30 метрах от лиственных лесов, в 50 метрах — от зданий, в 100 метрах — от хвойных лесов. Мангалы и жаровни должны располагаться в пяти метрах от ближайшего строения.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Елена Бондаренко заявила, что запрет на разведение открытого огня и штрафы не повлияет на желание людей идти в лес и жарить шашлыки.

«Есть предложение прописать при введении противопожарного режима организацию площадок, где люди могли бы провести выходные и пожарить шашлык»,— пояснила она.

Госпожу Бондаренко поддержал представитель УК «Место встречи» Андрей Станкевич, который отметил, что запретительные меры «провоцируют правонарушения» со стороны граждан. «Никто не откажется жарить шашлыки, просто будут делать это скрытно, в глубине лесного массива, на дачных участках»,— добавил он. Господин Станкевич призвал собравшихся предусмотреть специально отведенные места для жарки шашлыков и заверил, что бизнес-сообщество готово инвестировать в оборудование таких площадок. «В Москве с 2018 года обустроили 1,5 тыс. мест для жарки барбекю в зоне особо охраняемой природной территории (ООТП) города»,— сказал он.

Депутат от ЕР Тимофей Жуков отметил, что он с коллегами «постоянно» находит стихийные места в лесопарках, где люди останавливаются пожарить шашлыки.

«Мы жителей не отвадим, есть потребность недалеко от города провести время, у нас есть понятные парки с благоустроенными местами, где есть постоянный надзор. В случае возгорания будет незамедлительная реакция и тушение»,— заверил он.

Против инициативы выступила глава «Дирекции лесных парков» Екатерина Мурзина, которая сообщила о риске увеличения нагрузки на МЧС и Уральскую авиабазу. «Лесной пожар распространяется очень быстро, пока реакция дойдет, могут быть серьезные последствия. В 2023 году на Шарташе произошло возгорание беседки, была поражена большая площадь, мы 74 сгоревших дерева просто убрали»,— пояснила она.

Госпожу Мурзину поддержала начальник отдела особо охраняемых территорий министерства природных ресурсов области Александра Пономарева, отметив, что штатное расписание учреждений природоохраны «не позволяет в постоянном режиме мониторить территорию».

«Привлекая в лесопарки людей, создаются предпосылки для увеличения пожарной опасности на наших территориях ООТП, которые находятся в черте города»,— подчеркнула она.

С этим госпожа Пономарева отметила, что региональное правительство рассматривало опыт Москвы по созданию мест для барбекю, но не на территориях ООТП, а около них. «Идея касалась не только Екатеринбурга, предполагалось ее транслировать на всю Свердловскую область. Есть оборудованная площадка, а прилегающая к ней территория используется в качестве прогулочной зоны, но не является пикник-парком. Направлю образец в комиссию, если не можешь предотвратить процесс, то его надо возглавить»,— подчеркнула она.

В конце обсуждения депутаты предложили рассмотреть вопрос на заседании комиссии по экономическому развитию и проголосовали за принятия информации по пожароопасному периоду в целом.

Василий Алексеев