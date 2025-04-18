Глава Росконгресса: главное, чтобы участники ПМЭФ разделяли наши ценности

Глава фонда «Росконгресс» Александр Стуглев назвал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) «достаточно открытой площадкой». Он заявил, что организаторы не ограничивают бизнесменов в участии в этом мероприятии, но добавил, что участники все же должны разделять «наши общие ценности».

«Мы видим, что бизнесмены из недружественных стран тоже принимают активное участие в ПМЭФ... Главное, чтобы участники разделяли наши общие ценности, которые являются основой роста в многополярном мире. И это будет основной темой ПМЭФ 2025 года — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире"»,— сказал господин Стуглев «РИА Новости».

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 18 по 21 июня. Стоимость участия в ПМЭФ в марте подняли до 1,2 млн руб.