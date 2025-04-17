Аэропорт Астрахани приостановил работу

Росавиация сообщила, что в 18:30 мск в аэропорту Астрахани приостановили прием и выпуск воздушных судов. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.

В 15:39 мск работу приостановил аэропорт Волгограда. Прием и отправка рейсов возобновились в 17:22 мск. Росавиация уточняла, что за это время на запасные аэродромы ушли три самолета, которые летели в Волгоград.

16 апреля прием и отправку рейсов приостанавливали аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля.