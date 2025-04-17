Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда

Росавиация сообщила, что в 17:22 мск в аэропорту Волгоград были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Они вводились по соображениям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении Росавиации в Telegram.

Вчера ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля.