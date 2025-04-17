Трамп допустил «очень хорошую» сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает достижимой «очень хорошую» торговую сделку с Китаем. В то же время его не беспокоит возможность сближения Китая и ЕС на фоне повышения американских пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Вчера был очень продуктивный телефонный разговор с президентом Мексики. Также я встречался с торговыми представителями Японии самого высокого уровня. Это была очень продуктивная встреча. Каждая страна, включая Китай, хочет встретиться! Сегодня Италия!» — сказал господин Трамп в Белом доме в ходе встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони (цитата по AFP).

Лидеры США и Италии встретились в Белом доме сегодня, 17 апреля, чтобы обсудить российско-украинский конфликт и тарифную политику США. Представитель администрации США заявил, что у госпожи Мелони «совершенно особые отношения» с Дональдом Трампом и они планируют дальнейшую совместную плодотворную работу.

Пошлины в 10–50% на товары из 185 стран Дональд Трамп ввел 2 апреля. Через неделю господин Трамп отложил на 90 дней введение тарифов в отношении 75 государств, в том числе стран ЕС. Пошлины против Китая составляют 145%, ответные меры КНР — 125%.

Подробнее о торговой войне США с миром — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Екатерина Отрашкевич