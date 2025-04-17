Белый дом: Трамп нацелен работать с Мелони над окончанием конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп настроен работать совместно с премьер-министром Италии Джорджей Мелони над окончанием украинского конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. Представитель администрации США заявил об этом в преддверии встречи американского лидера с госпожой Мелони в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Джорджа Мелони

Фото: East News Дональд Трамп и Джорджа Мелони

Фото: East News

У двух лидеров «совершенно особые отношения», и они планируют работать вместе над такими вопросами, как прекращение войны в Украине, сообщил чиновник журналистам.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в Вашингтоне с визитом. В четверг у нее запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Она стала первым европейским лидером, который встречается с американским лидером после объявления американской администрацией импортных пошлин в отношении Евросоюза.

2 апреля Дональд Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран, в том числе — 20-процентные тарифы на импорт товаров из Евросоюза. 9 апреля президент США Дональд Трамп отложил на 90 дней введение пошлин в отношении более 75 государств, в том числе стран Евросоюза. ЕС также отсрочил ответные пошлины на американскую продукцию, чтобы «дать время и пространство» для переговоров с Вашингтоном.

Подробнее о торговой войне США с миром — в материале «Ъ» «Пусть весь мир подождет».

Анастасия Домбицкая