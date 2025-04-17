Бывшего замгубернатора Курской области арестовали по делу о хищениях

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 16 июня) бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова, сообщает корреспондент «Ъ». Экс-чиновник проходит вторым фигурантом по делу экс-главы региона Алексея Смирнова. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину обвиняемый не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Дедов в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Дедов в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Все сооружения были построены. Я работал честно, скрываться не планировал»,— заявил Алексей Дедов во время заседания.

Экс-чиновников задержали 15 и 16 апреля. По данным следствия, фигуранты похитили минимум 1 млрд руб. Часть из средств выделялась АО «Корпорация развития Курской области» на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. Алексея Смирнова арестовали на два месяца накануне, 16 апреля.

Руководители корпорации, находящиеся под следствием, заявили, что «откатывали» бывшему главе региона и его заместителю до 15% от стоимости госконтрактов. При этом снижалось качество работ и росла стоимость контрактов. Например, «зубы дракона», которые должны были остановить танки ВСУ, сделали из бетона для бытового строительства, который не выдерживал плохую погоду.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курские "откаты" оценили в Москве».

Никита Черненко