Главные новости 17 апреля. Кавказ

Товарооборот участников внешнеэкономической деятельности в зоне ответственности Северо-Кавказского таможенного управления увеличился в 1,7 раза за период с 2021 по 2024 год, достигнув 20,8 млн т.

Черкесский городской суд продлил до 18 июля арест бывшему начальнику ГИБДД Ставропольского края Алексею Сафонову, обвиняемому в создании ОПГ, получении взяток на сумму более 21,8 млн руб. и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ставропольский край вошел в пятерку регионов России по числу солнечных электростанций, построенных бизнесом.

В Ставропольском крае в марте 2025 года объем выданных потребительских займов уменьшился более чем в два раза. Регион занял 18 позицию в общероссийском рейтинге по количеству оформленных потребкредитов.

Курорты Карачаево-Черкесии Архыз и Домбай вошли в тройку самых популярных зимних курортов России сезона 2024-2025.

В Ставропольском крае подорожал целый список продовольственных товаров, особенно овощи. Килограмм свеклы теперь стоит 56 руб., что на 8,55% выше прежней цены.

В 2025 году Ставропольский край и четыре других региона России получат свыше 1,2 млрд руб. из федерального бюджета на комплексное развитие территорий.