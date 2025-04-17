Ставрополье получит из федерального бюджета средства на развитие территорий

В 2025 году Ставропольский край и четыре других региона России получат свыше 1,2 млрд руб. из федерального бюджета на комплексное развитие территорий. Сообщает пресс-служба Правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Средства распределят между пятью субъектами РФ: Ставропольским краем, Пензенской, Псковской, Тамбовской областями и Чеченской республикой.

На территории Ставрополья запланировано возведение новой школы, рассчитанной на 1550 учащихся.

Выделенные средства помогут активизировать жилищное строительство и усовершенствовать социальную инфраструктуру в указанных регионах. В каждом из них появятся важные объекты: новые образовательные учреждения, котельные, дорожные коммуникации и другие элементы инфраструктуры.

Николай Аксенов