Курорты Карачаево-Черкесии Архыз и Домбай вошли в тройку самых популярных зимних курортов России сезона 2024-2025. Об этом сообщают компании «Туризм.рф» и «Мегафон» в результате совместного исследования мобильного трафика на отечественных курортах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Архыз и Домбай продемонстрировали рост мобильного трафика на 23% и 9% соответственно, опередив известные зимние базы отдыха Сибири. Основной поток туристов на курорты КЧР обеспечивают жители южных регионов России и Поволжья.

Четвертую позицию заняли трассы Приэльбрусья с увеличением трафика на 9%. Их чаще всего выбирают путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда. На пятом месте расположился Шерегеш с показателем 13%. Этот курорт преимущественно посещают спортсмены из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга.

Лидером рейтинга остается Красная Поляна в Сочи, где мобильный трафик увеличился за год на 24%. Курорт наиболее востребован среди гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Николай Аксенов