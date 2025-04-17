В Ставропольском крае подорожали овощи: цена на свеклу выросла почти на 9%

В Ставропольском крае подорожал целый список продовольственных товаров, особенно овощи. Килограмм свеклы теперь стоит 56 руб., что на 8,55% выше прежней цены. Мониторинг цен взят за период с 8 по 14 апреля, сообщают аналитики Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Подорожала и другая сельхозпродукция: капуста выросла на 3,77% до 58 руб., морковь — на 3,69% до 46 руб., лук репчатый — на 2,90% до 60 руб. Яблоки сейчас продаются по 148 руб. за кг (+2,57%), огурцы — по 220 руб. (+1,71%).

Увеличилась стоимость бакалейных товаров: макароны подорожали на 1,52% до 126 руб., вермишель — на 1,56% до 121 руб., гречневая крупа — на 1,21% до 68 руб. Чай теперь стоит 1371 руб. (+2,03%), пшеничная мука — 59 руб. (+1,64%), молоко — 99 руб. (+1,16%), мясные детские консервы — 1230 руб. (+2,43%).

При этом некоторые товары стали доступнее. Десяток куриных яиц подешевел на 1,07% до 105 руб., что особенно актуально в преддверии Пасхи. Снизились цены на курицу (-1,06%) до 220 рублей, бананы (-1,69%) до 203 руб., помидоры (-2,27%) до 274 руб. Дешевле стали печенье (-1,47%) до 264 руб., сосиски (-1,06%) до 542 руб. и полукопченая колбаса (-0,67%) до 686 руб.

Николай Аксенов