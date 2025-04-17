В Адыгее завершат строительство экотехнопарка к концу 2026 года

Ввод в эксплуатацию экотехнопарка в Адыгее запланирован на конец 2026 года. Комплекс обеспечит сортировку отходов в регионе и захоронение не более 50% мусора, заявил первый заместитель министра строительства транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства республики Рамазан Ляфишев в ходе прямого эфира ЦУР Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глэмпинг&SPA «Лес» Фото: Глэмпинг&SPA «Лес»

Реализация проекта сейчас приостановлена, однако власти планируют возобновить строительство в ближайшие месяцы.

«Экотехнопарк начали уже возводить. У нас есть инвестор, у нас есть проект. Сейчас работы временно остановлены. Надеемся, что в этом году продолжим. Инвестор уже вырыл котлован. Идут согласования. Экологические обследования прошли. Запустим его в конце 2026 года и выполним показатель нацпроекта "Экономика замкнутого цикла" с опережением на три года»,— рассказал господин Ляфишев.

По информации первого замминистра, действующий полигон твердых бытовых отходов (ТКО) на окраине хутора Красненский Теучежского района заполнен примерно на 95%. Он подчеркнул, что создание нового полигона для республики крайне необходимо.

Планы по строительству экотехнопарка были анонсированы в марте 2023 года. Первоначальный объем инвестиций составлял 950 млн руб. Вместимость комплекса оценивалась в 3,1 млн т, а мощность мусоросортировочного комплекса с автоматической линией сортировки и площадкой компостирования — в 70 тыс. т в год.

Строительством объекта занималось ООО «Экоцентр», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, благодаря реализации проекта республика досрочно выполнит задачи, поставленные президентом России в рамках указа о национальных целях развития.

Нурий Бзасежев