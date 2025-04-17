Работа аэропорта Волгограда приостановлена по соображениям безопасности

Росавиация сообщила, что аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15:39 МСК на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак)»,— говорится в сообщении авиационного ведомства.

Вчера ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Позже они были сняты.