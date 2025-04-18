Важнейшим из искусств для нас является контент

МТС (MOEX: MTSS) объединяет книжный сервис «Строки», онлайн-кинотеатр Kion и «МТС Музыку» в контентный кластер Kion, им будет руководить Алексей Иванов — гендиректор видеоплатформы. На первом этапе аудиокниги «Строк» появятся в Kion, в апреле в кинотеатре станет доступен книжный раздел. Участники рынка отмечают, что теперь перед компанией стоит задача нарастить общее время использования сервисов. Это будет возможно только при комплексном анализе потребления внутри единой системы сбора и обработки таких данных, считают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«МТС Медиа» объединяет управление тремя сервисами — книжным «Строки», стримингом Kion и «МТС Музыкой» — в контентный кластер Kion, сообщил “Ъ” представитель холдинга. Уточняется, что руководить направлением будет гендиректор онлайн-кинотеатра Алексей Иванов, который также будет координировать контентные, маркетинговые и технологические процессы указанных сервисов в рамках развития единой развлекательной экосистемы. «В новой конфигурации наши медиасервисы будут взаимодействовать теснее и эффективнее, усиливать и дополнять друг друга»,— сообщила “Ъ” гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова.

Так, на первом этапе линейка оригинальных аудиокниг «Строк» будет интегрирована в Kion, где появится «книжный раздел», говорит представитель компании: «Контент распределен по тематическим разделам на Smart TV и в веб-версии, а в мобильных приложениях появится топ-100 книг в самых востребованных жанрах: классика, остросюжетная литература, премиальная современная проза и любовные романы». Среди них — бестселлер «Доверие» Эрнана Диаза, автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки» в исполнении автора, первый роман Эрнеста Хемингуэя «Фиеста. (И восходит солнце)» и другие.

Сейчас библиотека «Строк» насчитывает порядка 250 тыс. книг, а каталог «МТС Музыки» — более 65 млн треков, подкастов и аудиокниг. Число пользователей Kion на четвертый квартал 2024 года составило 10,3 млн, следует из финансовых и операционных результатов ПАО МТС за 2024 год. Месячная аудитория «МТС Музыки» в декабре выросла в 3,8 раза год к году, у «Строк» отмечался рост в 3,4 раза времени потребления контента на пользователя.

Выручка онлайн-кинотеатра Kion за прошлый год выросла на 56% — до 11,4 млрд руб. при чистой прибыли в 1,6 млрд (см. “Ъ” от 9 апреля). По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Строки» за прошлый год составила 9,3 млн руб. при чистом убытке 74 млн руб. «МТС Музыка» была создана ПАО МТС в 2016 году как white label—решение на основе «Яндекс Музыки», финансовые показатели сервиса не раскрываются.

МТС начала реорганизацию бизнеса еще в прошлом году, компания разделилась на две вертикали: ПАО МТС, которое объединило телеком-активы и розницу, и ГК «Экосистема МТС», в которую вошли финтех, медиахолдинг, рекламный и облачный бизнес (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года). Решение было обусловлено снижением долговой нагрузки (на 19 ноября 2024 года чистый долг компании без учета задолженности по аренде составил 460 млрд руб.) в условиях «жесткой денежно-кредитной политики». Параллельно в «Строках» в прошлом году провели оптимизацию штата в связи с переносом части управленческих и IT-функций на уровень холдинга, об этом в интервью “Ъ” сообщала гендиректор «МТС Медиа» Софья Митрофанова (см. “Ъ” от 26 февраля). От одного из активов компания уже отказалась: весной РБК сообщал, что видеохостинг Nuum будет закрыт 1 июня.

МТС ищет способы усилить синергию между «Строками», «МТС Музыкой» и Kion, который состоялся на рынке, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов: «Теперь важно нарастить общее время использования сервисов, что будет возможно при комплексном анализе потребления внутри единой системы сбора и обработки таких данных».

Решение «МТС Медиа» по объединению активов в единый кластер обусловлено тем, чтобы пользователи могли сразу получать доступ ко всему с одного ID. Маркетинг также будет распространяться на единые пользовательские группы, знают источники “Ъ” на медиарынке. Аналогичный процесс планирует запустить RuTube: цифровые активы «Газпром-медиа холдинга», в том числе онлайн-кинотеатр Premier и сервис коротких видео Yappy, к концу года начнут объединение под брендом RuTube как RuTube Shorts и RuTube Premier (см. “Ъ” от 16 апреля). В прошлом году компания уже представила объединенную подписку на три сервиса, ее стоимость составила 399 руб. за месяц.

Юлия Юрасова