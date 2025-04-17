Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов Гуцул

Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов главы Гагаузии (автономии на юге Молдавии) Евгении Гуцул, сообщает агентство ТАСС. Адвокаты пытались оспорить ее содержание под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгения Гуцул

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Судьи отклонили ходатайство как прокуроров, так и моих защитников, поэтому еще три недели я буду ходить с этим браслетом»,— сказала она журналистам (цитата по ТАСС).

Госпожа Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева 25 марта. Ее обвинили в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост главы Гагаузии, фальсификации документов, а также в фальсификации деклараций и отчетов о финансировании кампании. 9 апреля районный суд в Кишиневе изменил меру пресечения главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул с содержания под стражей на домашний арест.

Евгения Гуцул считает выдвинутые обвинения политически мотивированными. Она заявляла, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на то, что она откажется от должности главы региона и немедленно уедет из страны.

Чем известна арестованная глава Гагаузии Евгения Гуцул — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая