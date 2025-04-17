Госдеп США: Рубио и Уиткофф обсудят с партнерами ЕС прекращение огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обсудят с европейскими партнерами в Париже пути прекращения огня на Украине. Об этом сегодня, 17 апреля, заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

«Сейчас он (Марко Рубио.— "Ъ"), как вы отметили, находится в Париже вместе с европейскими партнерами, чтобы срочно обсудить ситуацию»,— сказала Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.

По словам госпожи Брюс, госсекретарь Марко Рубио работает над тем, чтобы партнеры в Европе «осознали всю срочность происходящего». «То, что происходит, неприемлемо. Мир хочет, чтобы это закончилось. В этом конфликте нет победителей»,— отметила она.

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф 16–18 апреля в ходе визита в Париж обсудят украинский кризис и пути его урегулирования с европейскими коллегами. По данным The Telegraph, к ним присоединится и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Это будут первые переговоры между европейской «коалицией желающих», обсуждающей отправку военнослужащих на Украину после прекращения огня, и представителями США. 17 апреля в Париж также прибыл глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Подробности — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».

Анастасия Домбицкая