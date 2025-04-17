Глава МИД Британии обсудит с Рубио и Уиткоффом прекращение конфликта на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в четверг примет в Париже участие в переговорах о прекращении украинского конфликта. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Это будут первые переговоры между европейской «коалицией желающих» и представителями США. Со стороны США участие в них примут спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио.

«Министр иностранных дел отправится во французскую столицу для встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио»,— пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Дискуссии об отправке военных инструкторов на Украину ведутся в Европе с конца февраля 2024 года. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер собрали около 30 стран, которые выразили готовность разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения, достигнутого при посредничестве Дональда Трампа. Предполагается, что войска будут играть роль сдерживающего фактора против возобновления конфликта. В России выступают категорически против размещения на Украине военных под любым флагом.

Подробности — в материале «Ъ» «Коалиция собирается с силами».

Анастасия Домбицкая