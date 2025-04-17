Трамп инициировал разбирательство против неугодного прокурора из Нью-Йорка

Как сообщает New York Post, администрация Дональда Трампа уведомила генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс о том, что она может стать фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в мошенничестве с ипотекой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летиция Джеймс

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Летиция Джеймс

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Директор Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Уильям Пулте направил письмо генеральному прокурору Пэм Бонди и заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу, в котором утверждается, что госпожа Джеймс «подделала документы», чтобы получить ипотечный кредит на недвижимость в Виргинии по более выгодным условиям, чем в Нью-Йорке. Эту ипотеку прокурор брала в августе 2023 года, за несколько недель до того, как начался судебный процесс по делу Trump Organization, где госпожа Джеймс выступала обвинителем. По итогам разбирательства Дональд Трамп и руководители его компании были оштрафованы на $464,6 млн.

Летиция Джеймс обвинила президента в использовании правительства в качестве орудия мести. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила вчера, 16 апреля, что «никто в ее офисе еще не читал» письмо от главы FHFA.

Ранее господин Трамп лишил Летицию Джеймс и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга допуска к секретной информации в отместку за расследование его методов ведения бизнеса. Кроме того, с февраля президент Трамп издал несколько указов о введении санкций в отношении известных юридических фирм, связанных с его политическими противниками, выступавших против его политики или имевших отношение к расследованиям против президента и его сторонников.

Кирилл Сарханянц