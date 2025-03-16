Трамп продолжает охоту на юристов

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал уже третий по счету указ, направленный против юристов, которые когда-то выступали против него. На этот раз под удар попала одна из крупнейших юридических фирм страны — Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

У сотрудников компании отозваны допуски к работе с секретными материалами. Кроме того, им ограничен доступ в государственные учреждения. Разрываются все существующие федеральные контракты с фирмой. В числе тех, кто попал под президентские санкции, видный юрист Марк Померанц. Он покинул фирму еще в 2012 году и уже в качестве сотрудника окружной прокуратуры Манхэттена занимался расследованием коммерческой деятельности Дональда Трампа. Указ,

Ранее господин Трамп ввел аналогичные ограничения в отношении крупных юридических фирм Perkins Coie и Covington & Burling. Первая из них представляла предвыборную кампанию Хиллари Клинтон в 2016 году, когда та была соперником господина Трампа, и работала на исследователей, подготовивших в свое время так называемое досье Стила (или «российское досье»), в котором содержалась информация о якобы тесных связях господина Трампа с Россией. Вторая фирма работала с бывшим спецпрокурором Джеком Смитом, который вел сразу два уголовных расследования в отношении господина Трампа.

Новый указ был подписан через пару дней после того, как федеральный суд запретил исполнение ключевых пунктов указа в отношении Perkins Coie, сочтя его неконституционным.

Виктор Буй