Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 46%

Центральный банк (ЦБ) Турции вопреки прогнозам повысил ключевую ставку с 42,5% до 46%. Решение принято по итогам заседания комитета по монетарной политике сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

По данным турецкого Центробанка, внутренний спрос оказался выше прогнозов, что «предполагает более низкое дезинфляционное воздействие». Регулятор считает, что инфляционные ожидания и поведение цен продолжают представлять риски для процесса дезинфляции. Отмечается, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) сохранится до тех пор, пока не будет достигнута ценовая стабильность за счет устойчивого снижения инфляции.

«Решительность в отношении жесткой денежно-кредитной политики усиливает процесс дезинфляции за счет сдерживания внутреннего спроса, реального повышения курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий... Денежно-кредитная политика будет ужесточаться в случае прогнозируемого значительного и постоянного ухудшения ситуации с инфляцией»,— сказано в пресс-релизе.

Цикл смягчения ДКП начался в декабре 2024 года, когда ставка была понижена до 47,5%. До этого турецкий ЦБ удерживал ее на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% восемь заседаний подряд. В январе 2025-го регулятор снизил ставку еще на 250 б. п., до 45%, в марте — до 42,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Лирическое снижение ключевой ставки».