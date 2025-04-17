Глава РФПИ: время покажет, насколько эффективен диалог России и США

Насколько эффективен российско-американский диалог, «покажет время», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, главное сейчас — что такой диалог идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые надо решать. Но диалог идет, диалог конструктивный. Поэтому, я бы сказал, время покажет»,— сказал господин Дмитриев журналисту Павлу Зарубину (видео опубликовано в его Telegram-канале).

Кирилл Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим Вашингтон с визитом после февраля 2022 года. По итогам переговоров с американцами он заявил, что реальное понимание российской позиции открывает возможности для взаимодействия между РФ и США, «в том числе в инвестиционно-экономической сфере».

11 апреля глава РФПИ встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В тот же день с американским чиновником провел встречу президент РФ Владимир Путин.

О визите Кирилла Дмитриева в Вашингтон — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».

Анастасия Домбицкая