Минцифры пока не планирует определять условия возвращения иностранных IT-компаний

Глава Минцифры Максут Шадаев на годовом собрании ассоциации «Отечественный софт» сегодня, 17 апреля, заявил, что министерство пока не планирует определять условия возвращения иностранных IT-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы слышим мегаопасения, что сейчас вернутся зарубежные компании. Честно говоря, министерство как регулятор не наблюдает активности со стороны крупных зарубежных вендоров. Не видим от слова совсем. Здесь есть два разных мнения: давайте определим условия возвращения (компаний.— "Ъ"), а мы говорим, что как только мы определим условия, то фактически легализуем этот возврат. Чем дольше мы это оставляем в серой зоне, тем рисков меньше. Тем более, что мы исключаем из IT-аккредитации все компании, у которых нет российского контроля, поэтому меры поддержки им недоступны»,— заявил министр.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться в Россию.

Тимофей Корнев