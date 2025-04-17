В Воронеже мать отправили в СИЗО по подозрению в покушении на убийство дочери

Левобережный районный суд Воронежа по ходатайству органов следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 20-летней местной жительнице, подозреваемой в в покушении на убийство своей трехлетней дочери (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК ). Она пробудет в СИЗО как минимум до 14 июня. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

В ближайшее время следствие планирует предъявить фигурантке обвинение. По уголовному делу продолжается установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

О задержании подозреваемой стало известно накануне. По версии следствия, утром 11 апреля 2025 года женщина покинула квартиру на первом этаже на улице Героев Стратосферы, зеперев дверь и оставив трехлетнюю дочь одну. Она не оставила ребенку еды и воды, а также никому не сообщила о ее местонахождении. Вечером 14 апреля девочка залезла на подоконник, открыла окно и позвала на помощь. Прохожие вызвали полицию, ребенка доставили в больницу в состоянии истощения.

Ульяна Ларионова