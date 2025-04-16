Жительницу Воронежа задержали по подозрению в покушении на трехлетнюю дочь

В Воронеже задержана 20-летняя женщина по подозрению в покушении на убийство своей трехлетней дочери. Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следствие ходатайствует об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, утром 11 апреля 2025 года женщина ушла из дома, оставив дочь одну в квартире на первом этаже дома по улице Героев Стратосферы. Она заперла дверь и не оставила девочке ни еды, ни воды, не сообщила никому о ее местонахождении. Вечером 14 апреля ребенок залез на подоконник, открыл окно и позвал на помощь. Прохожие вызвали полицию, девочку доставили в больницу в состоянии истощения. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«20-летняя женщина прибыла в город Воронеж в октябре 2024 года из Калужской области. На профилактическом учете в ПДН не состояла. Была задержана сотрудниками полиции сразу же после поступления сообщения об инциденте в правоохранительные органы. В отношении нее составлен административный протокол, а материалы переданы в следственный комитет»,— рассказали «Ъ-Черноземье» в полиции.

Анна Швечикова