Минфин внес в правительство поправки об использовании цифрового рубля

Минфин России предложил использовать цифровой рубль в бюджетном процессе, в том числе при открытии казначейских счетов и выделении средств. Об этом сообщил замглавы департамента по финансовой политике Осман Кабалоев. Ведомство внесло соответствующие поправки в правительство на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Хотел бы сказать о той работе, которую совместно с Банком России и Казначейством проводим по возможности внедрения использования цифрового рубля в бюджетном процессе… возможность выделения денежных средств в цифровом рубле, возможность открытия казначейских счетов для сопровождения тех или иных субсидий или бюджетных платежей в цифровом рубле»,— рассказал господин Кабалоев на круглом столе «Укрепление национальной и международной финансовой безопасности» в Совфеде.

Минфин подготовил примерный перечень субсидий, при выплате которых можно протестировать цифровой рубль. Осман Кабалоев надеется, что поправки вскоре будут одобрены правительством и их внесут в Госдуму.

В конце февраля Банк России отложил широкое внедрение цифрового рубля, изначально запланированное на 1 июля 2025 года. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, требуется доработать детали пилотной версии и провести консультации с банками о привлекательности цифрового рубля для клиентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Третья форма рубля».