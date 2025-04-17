Украинский дрон сбит вблизи Запорожской АЭС

Вблизи Запорожской АЭС был нейтрализован украинский беспилотник, сообщила пресс-служба станции. По ее данным, это произошло за 300 м от корпуса «Г», где распложен полномасштабный тренажер реакторного зала.

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. Находящиеся на станции инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были уведомлены об инциденте.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция Европы. С октября 2022 года она находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). В феврале гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация готовит ЗАЭС к запуску. В МАГАТЭ при этом говорили об уязвимости ядерной безопасности на ЗАЭС. В марте США выразили готовность взять под свой контроль украинские атомные электростанции.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».