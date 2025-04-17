«Эксперт РА» описало сценарии мягкой посадки и шока в российской экономике

К весне 2025 года экономика России оказалась в точке перегиба — происходит ее целенаправленное торможение, но угрозы бюджетной стабильности нет. Об этом сказано в прогнозе управляющего директора по макроэкономическому анализу «Эксперт РА» Антона Табаха. Он рассматривает два варианта развития событий — мягкой посадки или шока в российской экономике.

Базовый сценарий мягкой посадки (или разумной достаточности) предполагает, что в 2025 году замедление роста ВВП будет управляемым при снижении инфляции до 6,5–7% к концу года, а ключевая ставка снизится до 18–19% к декабрю. Вероятность такого сценария за последние три месяца резко выросла, считает «Эксперт РА». При этом по итогам года рост ВВП может составить 1,5%, в 2026 году — 2,2%.

В числе предпосылок для более жесткого сценария названо усиление инфляции, возможное из-за снижения неопределенности в мировой экономике или ослабления санкций. В этом случае экономику может ждать околонулевой рост, а Центробанк до конца будет сохранять ключевую ставку на уровне 21%, приводит РБК выдержки из прогноза.

Господин Табах считает, что торможение экономики в ближайшие месяцы проявится в полной мере во многих отраслях. По его мнению, при любом сценарии годовая инфляция покажет резкий спад в апреле-мае. Возможное резкое снижение цен на российское сырье из-за таможенных войн приведет к ограниченным последствиям для бюджета, добавил аналитик.

О росте российской экономики — в материале «Ъ» «ВВП посмотрел вниз с высокой базы».