Бывший губернатор Курской области Смирнов не признал вину в мошенничестве

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов отрицает вину в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Смирнова до 15 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Смирнов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Алексей Смирнов

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Алексея Смирнова задержали сегодня, 16 апреля. По информации правоохранительных органов, вместе с сообщниками он похитил 1 млрд руб., который предназначался для строительства фортификационных сооружений. ТАСС писал, что вместе с экс-губернатором задержан его первый заместитель Алексей Дедов.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Алексею Смирнову грозит до десяти лет лишения свободы.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с 15 мая по 5 декабря 2024 года. В конце 2024 года были арестованы топ-менеджеры АО «Корпорация развития Курской области», в том числе гендиректор Владимир Лукин. Фигурантов дела также обвиняют в хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Курскую оборону передали МВД России».