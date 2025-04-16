Паслер прокомментировал будущее трудоустройство Куйвашева

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе разговора с руководителями свердловских СМИ рассказал о содержании своей личной беседы с бывшим губернатором Евгением Куйвашевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы обсуждали моменты, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Разговор о текущей обстановке в регионе, задачах и вызовах. Ничего особенного, кулуарного, как вы ждете, не было»,— отметил господин Паслер.

На вопрос о возможном месте работы Евгения Куйвашева Денис Паслер привел слова экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя о том, что «человек, работающий или проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать».

Напомним, 26 марта Денис Паслер был назначен врио губернатора Свердловской области. Он сменил Евгения Куйвашева, который проработал на руководящем посту более 12 лет. До назначения господин Паслер с 2019 года возглавлял Оренбургскую область. Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь. В начале апреля сообщалось, что Евгений Куйвашев участвует в следственных действиях.

Полина Щуцкая