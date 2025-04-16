СК проводит проверку по факту обнаружения тела женщины после пожара в Липной Горке

Тело женщины обнаружили спасатели после пожара в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленобласти. СУ СК России по данному факту организовало проведение доследственной проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ведомства, для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также сотрудники полиции и МЧС.

В настоящий момент в деревне проводятся проверочные мероприятия и специальные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ночь на 6 апреля в деревне Липная Горка нетрезвый 57-летний мужчина открыл огонь из ружья по местным жителям. На месте погибли трое мужчин, еще одного госпитализировали. Предполагаемого стрелка задержали в его доме. Позднее сотрудники СК нашли тело еще одного погибшего и собаки. По факту массового расстрела возбудили уголовное дело.

Андрей Цедрик