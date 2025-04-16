Пьеха, Паршута и группа «Рондо» выступят на Дне Победы в Екатеринбурге

В честь 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге пройдет праздничная программа, хедлайнерами которой станут Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, главной площадкой праздника станет Исторический сквер, где 8 мая выступят артисты Академического театра танца «Гжель» и Уральского русского народного хора, а 9 мая состоится традиционный концерт «Мы внуки твои, Победа!». Завершится торжество фейерверком над городским прудом.

Напомним, перед празднованием Дня победы в 2024 году власти отменили запуск салюта и массовые гуляния в центре Екатеринбурга в связи с повышенными мерами безопасности на улице.

Ранее сообщалось, что в этом году акция «Бессмертный полк» снова пройдет в очном формате в четырех городах трудовой доблести Свердловской области — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. В связи с этим полпред Уральского Федерального округа (УрФО) поручил усилить меры безопасности во время весенних праздников на Урале.

Полина Щуцкая